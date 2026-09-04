تتفوق حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على نظيره الشباب من حيث الخبرة الكبيرة التي يتميز بها الحارس الدولي المغربي ياسين بونو على زميله السنغالي موري دياو.



قمة الديربي اليوم ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري روشن ستكون ساخنة مثل أجواء الصيف الحالية، والصراعات الجماعية داخل المستطيل الأخضر لن تقتصر على ذلك، بل ستمتد إلى المنافسات والصراعات الثنائية بين نجوم الفريقين.



وجود ياسين بونو في مرمى الهلال يمنح الفريق قدرًا كبيرًا من الاطمئنان، ليس فقط بسبب قدرته على التصدي، وإنما بسبب شخصيته وخبرته في المباريات الكبيرة. فالحارس بونو بدأ الموسم الحالي أساسيًا في مباريات الهلال الأربع بالدوري، وسجل الهلال معه نتائج دفاعية جيدة، كما خرج بشباك نظيفة أمام الفيحاء والأهلي. وتشير سجلات المباريات إلى 9 تصديات من 12 تسديدة على المرمى في أول أربع مباريات، كما أثبت مؤخرًا قدرته على الحسم؛ إذ تصدى لركلة جزاء أمام الخليج، في موقف يؤكد مرة أخرى قيمته في اللحظات التي تحتاج إلى حارس يمتلك الهدوء والتركيز.



في المقابل، يبدو أن حارس الشباب السنغالي موري دياو سيكون أمام اختبار أكثر صعوبة، لأن مواجهة الهلال تختلف عن المباريات الاعتيادية؛ فالهلال يمتلك كثافة هجومية وتنوعًا في الوصول إلى المرمى، ما يعني أن حارس الشباب قد يكون أحد أكثر اللاعبين انشغالًا في المباراة، والأرقام المبكرة للشباب تشير إلى استقبال الفريق 7 أهداف في أول أربع مباريات بالدوري، وهو ما يجعل المنظومة الدفاعية بالكامل مطالبة بالظهور بصورة أفضل أمام القوة الهجومية للهلال، لذا فالمقارنة الفردية تمنح الهلال أفضلية واضحة بسبب بونو.



إلا أن حارس الشباب قد يتحول إلى أحد نجوم اللقاء إذا نجح في الصمود أمام الضغط الهلالي، بينما بونو قد يكون مطالبًا باليقظة أمام سرعة تحولات الشباب وهجماته المرتدة.