رفع «سيتي جروب» توقعاته لسعر خام «برنت» خلال الربع الثالث من عام 2026 إلى 86 دولاراً للبرميل، في ظل استمرار القيود على الإمدادات الإيرانية وتراجع التدفقات النفطية عبر مضيق هرمز، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح البنك أن توقعاته تستند إلى استمرار الاضطرابات الهيكلية في تدفقات النفط من المنطقة، وما تفرضه من ضغوط على الإمدادات العالمية، وفقا لوكالات إعلامية غربية.



من جانبه، قال محللو بنك «إيه إن زد» إن أسواق النفط تدخل «مرحلة تكيف حرجة» تتطلب انخفاض الطلب بما يسمح بتعزيز المخزونات، متوقعين ارتفاع سعر خام «برنت» في الأجل القصير إلى 95 دولاراً للبرميل، لمواجهة عجز الإمدادات وتداعيات الصراع على صادرات النفط الإقليمية.

وتعكس التوقعات المتباينة بين المؤسستين استمرار حالة عدم اليقين في سوق النفط، مع بقاء التطورات الجيوسياسية وحركة الإمدادات عبر مضيق هرمز من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاه الأسعار خلال الفترة القادمة.