أنهت مؤشرات الأسهم الصينية تعاملاتها اليوم (الجمعة) على تراجع، وسط تباطؤ موجة صعود أسهم قطاع الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تنامي مخاوف المستثمرين من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وانعكاساتها على الأسواق العالمية.

وتراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية بنسبة طفيفة بلغت 0.10%، لتتداول عند 6.7124 يوان، في تمام الساعة 12:46 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.

وانخفض مؤشر «ستار 50»، الذي يركز على شركات التكنولوجيا، بنسبة 2.1% عند الإغلاق، موسعاً خسائره الأسبوعية إلى 5.1%، وفقاً لـوكالات إعلامية غربية.

وفي المقابل، استعادت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى المدرجة في هونج كونج جزءاً من خسائرها، بعدما ارتفعت 2.3% من أدنى مستوى لها في شهرين. كما صعد سهم «شاومي» بنسبة 3.65%، عقب إبرام الشركة صفقة مع وكلاء سيارات في ألمانيا.

وعلى صعيد المؤشرات الرئيسية، تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.30% إلى 3930 نقطة، ليسجل خسارة أسبوعية قدرها 0.55%. وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 0.10% إلى 4548 نقطة، متراجعاً 1.30% خلال الأسبوع.

كما هبط مؤشر شنتشن المركب بنسبة 0.80% إلى 2492 نقطة، مسجلاً خسارة أسبوعية بلغت 2.25%.

في المقابل، ارتفع مؤشر «هانج سينج» في هونج كونج بنسبة 1.75% إلى 25650 نقطة، لينهي الأسبوع على مكاسب طفيفة بلغت 0.25%.