تباينت أسعار النفط عند التسوية اليوم، في ظل مخاوف من تعطل الإمدادات بسبب تجدد التوتر في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 11 سنتاً، بما يعادل 0.12 بالمئة، إلى 95.52 دولاراً للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتاً، أو 0.32 بالمئة، إلى 91.30 دولاراً.