أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعيين مساعد وزير الجيش الحالي للشؤون المدنية آدم تيل وزيرًا للجيش بالوكالة.

وقال ترمب في منشور على منصة تروث سوشيال: "يسرني أن أعلن أن آدم تيل، مساعد وزير الجيش الحالي للشؤون المدنية، سيصبح وزيرًا للجيش بالوكالة فورًا".

وكان وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول تقدم باستقالته يوم 1 سبتمبر الجاري وغادر المنصب رسميًا يوم (الثلاثاء) الماضي.

ويعد وزير الجيش في الولايات المتحدة المسؤول المدني الأول عن الجيش البري الأمريكي فقط، ويشرف على وزارة الجيش وهي إحدى الإدارات العسكرية الثلاث داخل وزارة الحرب.