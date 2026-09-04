لم تكن خطة عادية لجمع المال السريع، بل كانت عملية تدليس احترافية أغرقت الأسواق التونسية بأوراق نقدية مزيفة، وتقودها شبكة تبين أن العقل المدبر فيها أغرب مما يتوقعه أحد: أم وابنتها!

في تفاصيل صدمت الشارع التونسي، نجحت عناصر «إدارة القضايا الإجرامية بالقرجاني» في تفكيك واحدة من أخطر العصابات المتخصصة في تزييف العملة التونسية وتشييعها في السوق بأسعار بخسة، بعد رحلة تتبع وأبحاث دقيقة بدأت بشبهة صغيرة في منطقة «المحمدية» بضواحي العاصمة.

الخيط الأول للقصة ظهر عندما رصدت الأجهزة الأمنية خروج أوراق مالية مشبوهة لتداول خاطف بين المواطنين التونسيين. لكن تحركات سرية ومراقبة دقيقة قادت رجال الأمن لفك الشفرة: شخصان ينتميان لشبكة منظمة تضم ثمانية أفراد، تدار كواليسها بالكامل تحت إشراف سيدة وابنتها، وبمشاركة صاحب مطبعة حوّل أجهزته إلى «مصنع» لطباعة الأموال المزيفة.

وبعد تنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، داهمت الفرق الأمنية الوكر الإجرامي، وتمت الإطاحة بكل عناصر الشبكة دفعة واحدة وضبط أدوات التزوير.

وأمرت النيابة العامة فوراً بإيداع كل المتهمين السجن للتحقيق معهم تمهيداً لمحاكمتهم، بينما تسود حالة من الذهول حول الكيفية التي أدارت بها الأم وابنتها هذه الخلية الإجرامية التي كادت تبطش بالاستقرار المالي للمنطقة.