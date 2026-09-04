لم تكن خطة عادية لإنقاص الوزن، بل كانت خياراً حاسماً بين الانهيار أو إعادة بناء الحياة، بعدما تحولت أزمة إنسانية عميقة إلى واحدة من أكثر قصص اللياقة إلهاماً على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل أن صانع المحتوى الأمريكي «جوش» (38 عاماً) تمكن من إحداث ثورة كاملة في جسده، بعدما أحرق ما يعادل 500 ألف سعرة حرارية ليخسر نحو 57 كيلوغراماً من وزنه الزائد خلال 8 أشهر فقط، مستقراً عند وزن 80 كيلوغراماً بعد سنوات طويلة من معاناة السمنة المفرطة.

لكن الشرارة لم تبدأ من صالة الألعاب الرياضية، بل من لحظة حزن قاسية عقب رحيل والده متأثراً بمرض السرطان. حينها علم صانع المحتوى الذي ذاق مرارة فقدان شقيقين في سن المراهقة، وأدرك أن الهروب نحو الطعام القهري سيقوده حتماً إلى مصير مأساوي مبكر، ليقرر تحويل حزنه إلى طاقة تغيير غير مسبوقة.

ما هي «قاعدة الـ 90%» السحرية؟

بعد شهر كامل من الغوص في أسرار التغذية، ابتكر جوش إستراتيجيته الخاصة التي ارتكزت على قاعدة صارمة ولكنها بسيطة: 90% من وجباته اليومية يجب أن تندرج تحت ثلاثية حاسمة: «إما يسبح، أو يمشي، أو ينبت من الأرض».

اعتمد على الأغذية الكاملة غير المصنعة والبروتين مع تطبيق الصيام المتقطع، متخلصاً تماماً من الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة.

ولم تخلُ الرحلة من كبوات، إذ بدأ باستغلال 1200 سعرة حرارية يومياً مما أفقده الكتلة العضلية، قبل أن يعيد تعديل المعادلة بذكاء وينقل استهلاكه ليتراوح بين 1700 و1800 سعرة حرارية لتذويب دهون البطن والحفاظ على قوته.

على عكس الشائع، لم يفضّل جوش الساعات الطويلة على أجهزة الجري التقليدية، بل استبدل الكارديو بالسير لمسافة تصل إلى 20 ألف خطوة يومياً، مع جدول لتمارين المقاومة المركبة كالقرفصاء والرفعة المميتة.

واليوم، يتحدث صانع المحتوى عن تحوله النفسي بعد أن كان صعود الدرج يمثّل كابوساً، مفصحاً عن حلمه البسيط: «أن أظل قادراً على ممارسة تمارين العقلة حتى بلوغ سن الثمانين».