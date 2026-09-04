في فاجعة بشعة هزت الرأي العام، عثر أهالي حي مدينة نصر بالعاصمة المصرية القاهرة على جثماني طفلتين داخل حقيبتي سفر ملقاتين بالشارع، ليتبين أن القاتل هو والدهما.

تحولت المنطقة إلى مسرح لاستنفار أمني مكثف فور ورود بلاغ عاجل يفيد بالعثور على الحقيبتين المشبوهتين. وبانتقال رجال المباحث وفحصهما، كانت المفاجأة بوجود جثتي الصغيرتين، لتبدأ التحريات المكثفة التي قادت للقبض على الأب المتهم.

ضحايا بعمر الورد: الصغيرتان تبلغان من العمر 4 و5 سنوات فقط، وهما ابنتا المتهم من طليقته.

آثار تعذيب وحشي: كشفت المعاينة الأولية عن تعرض الطفلتين لعمليات تعذيب جسدي قاسية أودت بحياتهما قبل وضعهما داخل الحقائب.

نجحت الأجهزة الأمنية المصرية في تحديد موقع الأب وإلقاء القبض عليه واقتادته إلى مركز الشرطة للتحقيق. بينما جرت إحالة الجثمانين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت استجواب الأب وفحص التقارير الطبية الشرعية للوقوف على الدوافع الكاملة خلف هذه الجريمة.