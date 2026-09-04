بين الصداقة والمزاح، اختار النجم الأمريكي براد بيت طريقة غير تقليدية لتهنئة صديقه وزميله جورج كلوني، خلال احتفاء مهرجان البندقية السينمائي الدولي بمنحه جائزة الأسد الذهبي للإنجاز مدى الحياة.

وقرأت الممثلة لورا ديرن رسالة بيت أمام جمهور المهرجان، التي حملت في بدايتها إشادة بموهبة كلوني ومسيرته الفنية وشخصيته، قبل أن تتحول إلى مزحة ساخرة بشأن مهاراته في الرقص.

وأشاد بيت بقدرة كلوني على تجسيد مختلف الأدوار وتحقيق الإنجازات والتفوق في العديد من المجالات، لكنه سرعان ما انتقل إلى الجانب الطريف من الرسالة، قائلاً: «من فضلكم، أبعدوه عن حلبة الرقص»، قبل أن يصفه في ختام كلمته بأنه «راقص سيئ للغاية».

ولم تخلُ الرسالة من جانب أكثر جدية، إذ وصف بيت كلوني بالصديق الذي يمكن الاعتماد عليه في الأوقات الصعبة، مشيداً بأدواره كأب وزوج، وبحضوره كشخصية عالمية ومدافع عن قضايا العدالة، إلى جانب وصفه بروح الدعابة وحبه للمقالب وحرصه على فعل الخير.

ويأتي هذا التكريم في وقت تتزايد فيه التكهنات حول إمكانية عودة بيت وكلوني للعمل معاً في الجزء الرابع من سلسلة أفلام Ocean’s، وسط ترقب لما إذا كان المشروع سيدخل مرحلة الإنتاج خلال الفترة القادمة.