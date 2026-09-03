توقّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة اليوم( الخميس) على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة، مصحوبة بزخات من البَرَد، وسط تحذيرات من جريان السيول في المواقع المتأثرة بالحالة المطرية.

وأوضح المركز، في تقريره عن حالة الطقس، أن فرص الأمطار تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، إذ يُتوقع أن تشهد أمطاراً خفيفة.

رياح وغبار على عدة مناطق

وبالتزامن مع الحالة المطرية، يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المناطق المتأثرة، إضافة إلى أجزاء من الشرقية والرياض، فيما تمتد موجة الرياح والغبار إلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، خصوصاً المناطق الساحلية منها.

البحر الأحمر.. أمواج تصل إلى متر ونصف

وعلى البحر الأحمر، توقّع المركز أن تكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة تراوح بين 12 و35 كيلومتراً في الساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج.

الخليج العربي.. رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية

وفي الخليج العربي، تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تراوح بين 10 و30 كيلومتراً في الساعة، ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف، فيما تكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.