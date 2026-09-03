أعلنت القوات الحكومية اليمنية أن ميليشيا الحوثي صعّدت هجماتها على مديريات الساحل الغربي، مستخدمة 14 صاروخاً باليستياً وعدداً من الطائرات المسيّرة، مؤكدة أن القوات المرابطة تمكنت من التعامل مع الهجمات وإخماد مصادر النيران والتهديدات الحوثية في الكدحة غربي تعز.

14 صاروخاً باليستياً ومسيّرات

وقالت القوات الحكومية إن الحوثيين استهدفوا مديريات الساحل الغربي بـ14 صاروخاً باليستياً، بالتزامن مع إطلاق عدد من الطائرات المسيّرة، في تصعيد جديد تشهده جبهات المنطقة.

وأكدت أن الدفاعات الجوية أسقطت عدداً من المسيّرات في محور تعز ومديريات أخرى في الساحل الغربي.

الصواريخ لم تؤثر على العمليات

وبحسب القوات الحكومية اليمنية، لم تُحدث الصواريخ الباليستية الحوثية أي تأثير على مسرح العمليات للقوات المرابطة في الساحل الغربي، مؤكدة استمرار قواتها في مواقعها والتعامل مع مصادر التهديد.

اشتباكات في الكدحة

وفي جبهة الكدحة غربي تعز، أفادت القوات الحكومية بأنها تمكنت من إخماد مصادر النيران والتهديدات الحوثية وسط اشتباكات، في وقت تشهد جبهات الساحل الغربي تصعيداً عسكرياً متزايداً.