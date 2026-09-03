كشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ» أن الكولومبي ريتشارد ريوس سيصل إلى جدة اليوم (الخميس) على متن طائرة خاصة، تمهيداً لانضمامه إلى صفوف الاتحاد، بعد حسم إجراءات انتقاله من بنفيكا البرتغالي.

وبحسب المصادر، سينخرط ريوس في تدريبات الاتحاد عقب وصوله واستكمال الإجراءات اللازمة، إذ يتجه الجهاز الفني للاعتماد عليه أساسياً في مواجهة «الكلاسيكو» المرتقبة أمام النصر.

وداع بنفيكا.. والوجهة جدة

وفي تطور يعزز اقتراب الصفقة من إعلانها رسمياً، أكد الصحفي الكولومبي بيبي سييرا أن ريوس ودّع زملاءه في صفوف بنفيكا، استعداداً لمغادرة البرتغال والتوجه إلى جدة.

وقال سييرا عبر حسابه على منصة «إكس»: «ريتشارد ريوس ودّع زملاءه اليوم في نادي بنفيكا، إذ سيتوجه إلى جدة لإجراء الفحوصات الطبية الأخيرة من أجل توقيع العقود».

الفحوصات تسبق الإعلان الرسمي

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب الكولومبي للفحوصات الطبية النهائية فور وصوله إلى جدة، قبل استكمال إجراءات توقيع العقود، ومن ثم الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ويترقب الاتحاديون دخول ريوس سريعاً في أجواء الفريق، خصوصاً مع اقتراب المواجهة الجماهيرية أمام النصر، التي يُنتظر أن تشهد ظهوره الأول بقميص «العميد».