واصل القطاع الخاص السعودي غير النفطي أداءه القوي خلال أغسطس، مسجلاً تسارعاً في وتيرة النمو، مدفوعاً بارتفاع الإنتاج وتوسع الطلبات الجديدة، وسط تحسن ملحوظ في ثقة الشركات تجاه النشاط خلال الفترة القادمة.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 53.8 نقطة في أغسطس، مقابل 53.1 نقطة في يوليو، بما يعكس استمرار توسع نشاط القطاع الخاص غير النفطي.

أقوى زيادة للإنتاج منذ بداية 2026

وسجل حجم الإنتاج خلال أغسطس أقوى وتيرة زيادة منذ بداية العام 2026، ليصل إلى أعلى مستوى له خلال 6 أشهر، في مؤشر على تحسن النشاط التشغيلي للشركات وقدرتها على مواكبة نمو الطلب.

الطلبات الجديدة تتوسع للشهر الخامس

وحافظت الطلبات الجديدة على مسارها الصاعد، إذ سجلت توسعاً خلال أغسطس للشهر الخامس على التوالي، ما عزز زخم النشاط التجاري ودعم مستويات الإنتاج.

ثقة الشركات عند أعلى مستوى في 7 أشهر

وامتدت المؤشرات الإيجابية إلى توقعات الشركات، إذ ارتفعت ثقة شركات القطاع الخاص بشأن النشاط خلال العام القادم إلى أعلى مستوى في 7 أشهر، في ظل توقعات باستمرار تحسن ظروف الأعمال والطلب.

ويؤكد الأداء المسجل في أغسطس استمرار قوة النشاط الاقتصادي غير النفطي، مع بقاء مؤشر مديري المشتريات فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.