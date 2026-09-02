أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» اليوم أن أكثر من 17 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز على متن ناقلات (الإثنين) الماضي، وهو مستوى قياسي منذ بدء الصراع الإيراني في أواخر فبراير 2026.

وجاءت تصريحات وزير الطاقة خلال حديثه مع المذيع برايان سوليفان من شبكة «سي إن بي سي» في فنزويلا اليوم، وذلك بعد خمسة أيام من إعلان الرئيس دونالد ترمب عن صفقة نفطية ضخمة مع الحكومة المؤقتة في كاراكاس.

تجاوز المستويات

وأوضح رايت أن صادرات النفط من المنطقة (الإثنين) تجاوزت مستويات ما قبل الحرب، عند احتساب خطوط أنابيب السعودية والإمارات التي تتجاوز مضيق هرمز، مشيراً إلى أن نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط الخام ومشتقاته كانت تمر عبر المضيق قبل اندلاع الصراع في 28 فبراير.

وأضاف رايت أن إيران تفقد قدرتها على احتجاز الاقتصاد العالمي رهينة في ظل مساعدة الجيش الأمريكي لناقلات النفط على الإبحار عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى أن طهران تتسبب في بعض الاضطرابات، لكنها بدأت تفقد هذه الورقة.

أسعار الخام

وعلى صعيد الأسواق، انخفضت أسعار النفط الخام الأمريكي بنحو 1% اليوم، رغم أن العقود الآجلة كانت قد حامت حول مستوى 90 دولاراً للبرميل في وقت سابق من الجلسة، وذلك في ظل تبادل الضربات العسكرية بين واشنطن وطهران، ما أنهى فترة من الهدوء النسبي.