أكَّد نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيزأهمية مواكبة الإعلام لمراحل التطور والتنمية الشاملة التي تشهدها مناطق المملكة كافة، في ظل الدعم السخي الذي تحظى به من القيادة الرشيدة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بمنطقة نجران علي بن مبارك بن بلال.

واطّلع نائب أمير منطقة نجران على تقريرٍ عن أعمال المكتب، تضمّن رصدًا للتقارير والتغطيات الإخبارية التي تناولت أنشطة المنطقة ومشروعاتها التنموية، ومواقعها الأثرية والتاريخية، إضافة إلى مواردها الطبيعية، والقطاع الزراعي، والأنشطة الثقافية المحلية.

وشدّد نائب أمير المنطقة على الدور المحوري لوسائل الإعلام في تسليط الضوء على المقومات الثقافية والاقتصادية والسياحية التي تزخر بها نجران، بما يسهم في دفع عجلة التنمية واستقطاب الفرص الاستثمارية.

من جانبه أكد مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بنجران أن الرسالة الإعلامية للمكتب ترتكز على نقل الأخبار بدقة ومصداقية، وتوثيق الإنجازات التنموية والخدمية للمنطقة.