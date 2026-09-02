أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء)، أنه انتصر في إثبات وجهة نظره، موضحاً أن الولايات المتحدة اضطرت إلى التحرك عسكرياً ضد إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.



وأوضح ترمب أن أمريكا تسيطر في الوقت الحالي على مضيق هرمز، مشدداً بالقول: «لو لم نفعل ذلك لكانت إيران تمتلك الآن سلاحاً نووياً».

وأشار إلى أن امتلاك إيران سلاحاً نووياً كان سيعني أن إسرائيل كانت ستختفي، والشرق الأوسط كان سيختفي، مضيفاً أن إيران كانت ستستهدف أيضاً مدناً داخل الولايات المتحدة.

ووصف ترمب النظام الإيراني بـ «المجنون»، مبيناً أن الضربات جاءت في وقت كان الاقتصاد الأمريكي يشهد أداءً جيداً، مع انخفاض أسعار النفط وتحسن أوضاع التوظيف.

واعتبر ترمب الحرب بأنها ألم قصير الأمد لتحقيق مكاسب طويلة الأمد، موضحاً أن القوات الأمريكية سهّلت مرور 28 سفينة الليلة الماضية.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه لا يمكن لأي طرف إعاقة إجراءاتنا ضد إيران، مضيفاً: لا ينبغي لأي دولة مساعدة إيران على توليد إيرادات.

وأشار إلى أن بلاده تتفاوض مع أوكرانيا بشأن تراخيص منظومة «باتريوت» لكن هذا ليس حلاً فورياً.

وفي سياق آخر، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً متأخراً عن حادثة في مضيق هرمز، مؤكدة أن ناقلة تعرضت لحادث أمني أسفر عن وقوع إصابتين.

وأشارت الهيئة إلى أن الإصابتين اللتين أُبلغ عنهما في هذا الحادث تأكد الآن أنهما حالتا وفاة.