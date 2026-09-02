كثّفت أمانة منطقة نجران جهودها الرقابية خلال شهر أغسطس 2026، من خلال تنفيذ 22,832 زيارة ميدانية شملت مختلف الأنشطة والمنشآت، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الامتثال للأنظمة والاشتراطات البلدية، ورفع مستوى جودة الخدمات، وتحسين المشهد الحضري، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وصحية للسكان والزوار.

وأوضحت الأمانة أن الزيارات الرقابية توزعت على عدة مجالات، حيث بلغ عدد زيارات الرقابة الصحية 11,532 زيارة، فيما نُفذت 4,229 زيارة ضمن الرقابة على الأسواق، إلى جانب 4,515 زيارة في مجال الرقابة على التشوه البصري، و1,896 زيارة للرقابة على المباني، بالإضافة إلى 660 زيارة لمتابعة الحفريات.

وبيّن المتحدث الرسمي لأمانة منطقة نجران، عبدالله آل فاضل، أن هذه الجولات تأتي ضمن خطط الأمانة المستمرة لتعزيز الرقابة الميدانية، ورفع مستوى الالتزام بالاشتراطات البلدية والصحية، ومعالجة الملاحظات أولًا بأول، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة، ويعزز من مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين، مؤكدًا استمرار الأعمال الرقابية في جميع البلديات التابعة، داعيًا الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالخدمات البلدية عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في الارتقاء بالمشهد الحضري وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.