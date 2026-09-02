عُقد اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026م المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي، الذي تناول تحديثات ومستجدات اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ومشاركة فريق السعودية في دورة الألعاب الاسيوية العشرون التي تفتتح منتصف شهر سبتمبر الجاري في ناغويا اليابانية.



وكشف عبدالعزيز بن أحمد باعشن الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة، عن تحديد 11 رياضة بشقيها الأولمبي والبارالمبي كرياضات منصات التتويج، وهي: ألعاب القوى، والجودو، والتايكوندو، والكاراتيه، والجوجيتسو، والسباحة، ورفع الأثقال، والرماية، والفروسية، والمبارزة، والمصارعة.



وقال باعشن، إنه تم اتخاذ هذا القرار، بعد الاطلاع على تجارب الدول الأخرى، حيث إن 75% من ميداليات الصين في الأولمبياد ناتجه عن ثماني رياضات فقط، و 74% من ميداليات المملكة المتحدة في ثماني رياضات كذلك، و80% من ميداليات هولندا في 7 رياضات، وغيرها من الدول الأخرى.



وأضاف باعشن، أنه بالتعاون مع وزارة الرياضة ووزارة التعليم، تم إقرار مبادرة (الابتعاث الرياضي)، وهي مبادرة تستهدف تقديم 50 منحة دراسية سنوياً بداية من العام الحالي، لعدد من الرياضيين المميزين وابتعاثهم لأفضل الجامعات الرياضية حول دول العالم المعتمدة ضمن مسار التميز في برنامج الابتعاث بالمملكة.



وأكد باعشن، أنه تمت الموافقة على إنشاء عدد من مراكز النخبة، في عدد من مناطق المملكة، في خطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الرياضة السعودية، وأهمها، مركز النخبة للرياضات القتالية في جدة الذي اٌفتتح يوليو الماضي، ويعقبه مركز الرياض للرياضات القتالية الذي دخل مراحله الأخيرة من البناء، بالإضافة إلى افتتاح مركز شامل للنخبة في الرياض نهاية العام الحالي، ومركز شامل للنخبة في جدة والذي من المتوقع افتتاحه عام 2028م، إضافة إلى افتتاح مركزي نخبة لألعاب القوى في بيشة وجازان، ومركز شامل للنخبة في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أنه في الوقت الحالي، يوجد مركز لتدريب ألعاب القوى، في نادي الأنصار بالمدينة المنورة.



وعرجّ باعشن، خلال المؤتمر، على عدد من مبادرات ومشاريع وبرامج اللجنة، وأهمها، اتفاقية الدعم المالي، وأطلق قدراتك الخارقة، وحملة أحرق عليهم، والرياضات المدرسية والجامعية، وبرامج تحول الاتحادات، وتنمية المواهب، وتطوير المدربين، وغيرها.



وأعلن باعشن، عن مشاركة 144 لاعباً ولاعبة في دورة الألعاب الآسيوية ناغويا 2026م يمثلون 19 رياضة، مضيفاً أنه تم اختيار الرياضيين، وفق معايير عديدة، أهمها، التواجد ضمن أفضل 8 مراكز آسيوية في الرياضات الفردية، والتواجد ضمن أفضل 4 مراكز في الرياضات الجماعية، وأضاف: «10% من إجمالي البعثة من مواليد 1968 وحتى 1989م، و 28% من مواليد 1990 – 2000م، و 38% من 2001 – 2005م، و 24 من مواليد 2006 – 2010م، الأمر الذي يعني أن 48% من إجمالي البعثة تحت 23 عاماً».



وعلى مستوى الألعاب البارالمبية الخامسة التي تُقام خلال الفترة 18 – 24 من أكتوبر القادم، قال باعشن، إن فريق السعودية سيشارك بـ44 لاعباً ولاعبة في 8 رياضات، وهي ألعاب القوى، والبوتشيا، والدراجات، وكرة الطاولة، والسباحة، والتايكوندو، والريشة الطائرة، ورفع الأثقال.



واختتم باعشن حديثه خلال المؤتمر، بالتأكيد، أن التطلعات في المشاركتين كبيرة، وتستهدف تقوية صلة الرياضيين السعوديين من الناشئين والشباب بالدورات الآسيوية، خاصة أن معظمهم يشارك للمرة الأولى، مع زيادة الاحتكاك، واكتساب الخبرة، بما يعود عليهم بالنفع، ويحقق للرياضة السعودية رفع العلم السعودي في منصات التتويج.