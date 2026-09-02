أُدين مدافع ريال مدريد الإسباني راؤول أسينسيو بارتكاب جريمة تتعلق بالسلامة المرورية، بعدما اعترف بقيادته سيارته تحت تأثير الكحول على أحد الطرق في بلدية سان بارتولومي دي تيراخانا، بحسب ما أوردته صحيفة «آس».

نتيجتان إيجابيتان في اختبار الكحول

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب أُوقف الشهر الماضي عند نقطة تفتيش لفحص نسبة الكحول، وقد أظهرت نتيجة الفحص الأول نسبة 0.90 ملغ/لتر، كما جاءت نتيجة الفحص الثاني إيجابية أيضاً بنسبة 0.88 ملغ/لتر، ويُعد تجاوز نسبة 0.60 ملغ/لتر جريمة جنائية وفقاً للقانون الإسباني، وتستوجب إحالة المتهم إلى المحاكمة.

غرامة مالية وسحب الرخصة

واعترف أسينسيو بالواقعة خلال المحاكمة السريعة، وصدر حكم بتغريمه 14400 يورو، بواقع 120 يورو يومياً لمدة أربعة أشهر، إضافة إلى سحب رخصة القيادة لمدة ثمانية أشهر.

أسينسيو يتعهد بإظهار أفضل نسخة

وأوضح التقرير أن ريال مدريد كان على علم بالواقعة، فيما قطع أسينسيو على نفسه وعداً بالتركيز بنسبة 100% خلال الفترة القادمة، والعمل على إظهار أفضل نسخة من مستواه والتخلص من نقاط ضعفه.