انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، بمقدار 88.56 نقطة، ليصل إلى مستوى 11012.18 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة - وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية - 204 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 197 شركة.



الأكثر ارتفاعاً



وكانت أسهم شركات أنابيب، وأنابيب الشرق، وطيبة، وسناد القابضة، وأيان، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات لدن، ودار الأركان، وعزم، وطباعة وتغليف، وأماك الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.10% و5.49%، فيما كانت أسهم شركات أنابيب، وبترو رابغ، وأمريكانا، والكيميائية، والراجحي، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وبترو رابغ، وأرامكو السعودية، والإنماء، والأسماك، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضًا بمقدار 148.20 نقطة، ليصل إلى مستوى 21697.96 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 17 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.