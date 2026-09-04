حافظت أسعار الذهب على مستواها دون تغير لافت اليوم، متجهة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بسيطة.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4477.10 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4% إلى 4522.60 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 66.78 دولاراً للأوقية، وخسر البلاتين 0.8% إلى 1811.28 دولاراً، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1415.75 دولاراً.