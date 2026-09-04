حافظت أسعار الذهب على مستواها دون تغير لافت اليوم، متجهة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بسيطة.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4477.10 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4% إلى 4522.60 دولاراً.
وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 66.78 دولاراً للأوقية، وخسر البلاتين 0.8% إلى 1811.28 دولاراً، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1415.75 دولاراً.
الذهب يحافظ على استقراره ويتجه لمكاسب أسبوعية
حافظت أسعار الذهب على مستواها دون تغير لافت اليوم، متجهة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بسيطة.
Gold prices maintained their levels without significant changes today, heading towards recording slight weekly gains.
The price of gold in spot transactions stabilized at $4477.10 per ounce, while U.S. gold futures for December delivery fell by 0.4% to $4522.60.
As for other metals, the price of silver in spot transactions decreased by 0.3% to $66.78 per ounce, platinum lost 0.8% to $1811.28, and palladium declined by 0.4% to $1415.75.