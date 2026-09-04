أعلن مدافع أتلتيكو مدريد ماركوس يورنتي، أمس (الخميس)، اعتزاله اللعب دولياً مع منتخب إسبانيا، بعد أقل من شهرين من تتويجه مع «الماتادور» ببطولة كأس العالم 2026.

مسيرة دولية قصيرة

وكان يورنتي، البالغ من العمر 31 عاماً، قد بدأ مسيرته مع إسبانيا في عام 2021، وتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة النهائية لكأس العالم 2026، التي انتهت بفوز إسبانيا على الأرجنتين 1-0، ليكتفي بخوض 27 مباراة دولية.

«قرار شخصي مدروس»

وكتب يورنتي عبر حسابه على موقع «إنستغرام»: «بعد التفكير في الأمر لفترة طويلة، قررت إنهاء مسيرتي مع المنتخب الوطني، أدرك أنني ما زلت شاباً، وربما إذا واصلت القيام بالأمور بشكل جيد، فلا يزال لدي سنوات لأستمر في اللعب بهذا القميص».

وأضاف: «أعلم أن الكثير منكم لن يفهم، وربما لم أكن لأفهمه أنا أيضاً لو كنتُ مكانكم، لكنه قرار شخصي، مدروس بعناية فائقة، وقبل كل شيء، نابع من شعور عميق، بغض النظر عما إذا كنت قد ذهبت إلى كأس العالم أم لا، أو ما إذا كنا قد فزنا أم لا، فقد اتخذت هذا القرار بالفعل».

وتابع: «لا يسعني إلا أن أعرب عن امتناني العميق لجميع الأشخاص الذين قابلتهم خلال هذه السنوات، الذين جعلوا من الممكن لي ولعائلتي أن نعيش لحظات فريدة لا تُنسى».

52 يوماً لا تُنسى

واختتم: «سأعتز بكل ما مررت به، ولكن قبل كل شيء، سأعتز بهذه الأيام الـ52 الماضية، مع مجموعة رائعة قاتلت حتى النهاية لتضع إسبانيا في الصدارة، وقد فعلوا، لقد كان شرفاً لي أن أمثل بلدي وأن أكون جزءاً من هذه القصة، شكراً على كل شيء».