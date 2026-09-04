دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، والبقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن مواقع تجمع السيول والأودية وعدم السباحة فيها؛ وذلك تزامنًا مع استمرار هطول الأمطار الرعدية على عدد من مناطق المملكة ابتداءً من يوم غدٍ السبت حتى الأربعاء المقبل؛ وفقًا للتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وأوضحت المديرية أن منطقة مكة المكرمة ستشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البَرَد ونشاط الرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، فيما تتأثر محافظات تربة والمويه والخرمة ورنية بأمطار خفيفة إلى متوسطة.

كما ستتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تتسبب في جريان السيول وتساقط البَرَد ونشاط الرياح الهابطة، وتشمل وادي الدواسر والسليل، في حين تتعرض مناطق جازان وعسير والباحة لأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بجريان السيول وتساقط البَرَد ونشاط الرياح المثيرة للأتربة، إضافة إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقتي الشرقية ونجران.

وأكدت المديرية أهمية متابعة التعليمات والتحذيرات المعلنة عبر وسائل الإعلام الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي؛ نظرًا لاحتمال تطور الحالة الجوية واتساع نطاق تأثيرها خلال الأيام المقبلة.