في لفتة إنسانية دافئة خطفت قلوب الآلاف من محبيه، أثار النجم كريم عبدالعزيز تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب مشاركته رسالة معايدة استثنائية وجّهها لابنته «ملك» بمناسبة يوم ميلادها عبر حسابه الرسمي على «إنستقرام».

النجم المصري نشر صورة عبّر من خلالها عن مشاعره الأبوية الفياضة بكلمات مؤثرة، قائلاً: «كل سنة وأنت طيبة ودايماً منورة حياتي يا أحلى ما في حياتي كلها ملوكة.. عقبال مليون سنة، كلهم صحة وبركة وسعادة.. عيد ميلاد سعيد حبيبتي».

هذه الرسالة المفعمة بالمشاعر أحدثت موجة تفاعل فورية، حيث انهمرت تبريكات الجمهور والمتابعين، إلى جانب سيل من تهاني نجوم الوسط الفني الذين حرصوا على مشاركة كريم عبدالعزيز فرحته، متمنين لابنته عاماً جديداً مليئاً بالصحة والنجاح، في ظهور نادر يسلط الضوء على الجانب العائلي للنجم المصري بعيداً عن أضواء الكاميرات.