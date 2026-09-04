في واحدة من أضخم الضربات الأمنية الموجهة للجريمة المنظمة، نجحت السلطات الجزائرية في دك أركان شبكة إجرامية دولية شديدة الخطورة تضم 20 عنصراً، إثر عملية تعقب لشاحنة محملة بشحنة كوكايين ضخمة كانت في طريقها لإغراق الجزائر والأسواق المجاورة بالمخدرات الصلبة.

تعود تفاصيل الكابوس الإجرامي إلى اعتراض الفرق الأمنية بوهران شاحنة محملة بـ228 كيلوغراماً من الكوكايين الخالص. ورغم تمكن السائق نوري عبد المجيب الطاهر (28 عاماً) من الهرب المؤقت، إلا أن التحريات الدقيقة لفرقة البحث والتدخل سرعان ما كشفت الخيوط الخفية للأخطبوط الممتد عبر الحدود.

وسرعان ما وجهت الجهات الأمنية الجزائرية ضربة قاضية للتشكيل الإجرامي:

مصادرة أسطول سيارات: ضبط 46 سيارة فاخرة ونقل كانت تُستخدم في عمليات التمويه والتهريب وتبييض الأموال الناجمة عن التجارة المحظورة.

سقوط 20 حوتاً إجرامياً: توقيف كافة عناصر الشبكة الدولية وإحالتهم فوراً إلى نيابة القطب الجزائي المتخصص بوهران.

لائحة اتهامات ثقيلة: التورط في حيازة وتخزين وتوريد المخدرات الصلبة ضمن عصابة عابرة للحدود، إلى جانب تهم جنائية حادة بتبييض الأموال.

إيداع خلف الأسوار: أمر قاضي التحقيق بإيداع كافة المتهمين الحبس المؤقت لحين استكمال التحقيقات وتتبع أي امتدادات خارجية للشبكة.

وتواصل الجهات القضائية والأمنية الجزائرية تعقب بقية الفارين وتحليل البيانات الرقمية لفك بقية أسرار هذه الإمبراطورية الإجرامية قبل محاكمتها.