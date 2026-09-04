في واقعة أثارت موجة عارمة من الغضب والسخط على منصات التواصل الاجتماعي، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية الملابسات الكاملة لقصة استغاثة عامل توصيل طلبات «دليفري»، عقب تعرضه للاعتداء والضرب المبرح على يد سيدتين في قلب منطقة مدينة نصر بالقاهرة.

الواقعة الدراماتيكية بدأت أثناء سير الشاب بدراجته النارية، حيث فوجئ بعبور سيدتين أمامه فجأة، مما أجبره على التوقف المفاجئ لتفادي دهسهما. ورغم أنه بادر بالاعتذار لهما بتهذيب، إلا أنه تفاجأ برد فعل عدواني، حيث انهالتا عليه بالسب والشتائم ثم التعدي الجسدي المباشر، مما أسفر عن إصابته بجرح غائر ونزيف في الرأس.

وعقب انتشار فيديو الاستغاثة بشكل كبير، تكثفت التحريات الأمنية حتى تم تحديد هوية السيدتين وتبين أن لإحداهما سجلات جنائية، وألقي القبض عليهما في منطقة المقطم حيث اعترفتا بالواقعة، وتمت إحالتهما فوراً إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.