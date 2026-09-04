أكدت دولة قطر أن الوثائق الرسمية المودعة لدى الأمم المتحدة توثق تعرض أراضيها لهجمات صاروخية إيرانية، رداً على الاستناد الانتقائي إلى تقييم للمخاطر الأمنية أُعد لأغراض تشغيلية.



وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الانصاري على حسابه في «إكس»: إذا كان الجانب الإيراني يريد الاستناد إلى الوثائق الرسمية، فإننا ندعوه للعودة إلى السجل الذي قدمته دولة قطر رسمياً إلى الأمم المتحدة، بدلاً من الاقتباس الانتقائي من تقييم للمخاطر الأمنية أُعد لأغراض تشغيلية.



وقال الانصاري: وثقت رسالتا دولة قطر المتطابقتان المؤرختان في 1 مارس 2026 (S/2026/110) إطلاق صواريخ إيرانية على مناطق مدنية وتجارية وسكنية، وما نتج عنها من أضرار وإصابة 16 شخصاً، كما وثقت رسالة دولة قطر المؤرخة في 20 يوليو اعتداءات إضافية أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، مضيفاً: أما الوثيقة التي يستشهد بها الجانب الإيراني، فهي تقييم لمخاطر السلامة والأمن أُعد لأغراض مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات، وليست سجلاً شاملاً للوقائع أو تقييماً قانونياً لها. بل إنها تقر بوقوع اعتداءات مباشرة داخل دولة قطر، بما فيها اعتداء 18 مارس على منشآت الغاز في رأس لفان، وتشير إلى الإغلاق المؤقت للمجال الجوي وتأثر الحياة المدنية.



ووصف المتحدث باسم الخارجية القطرية اجتزاء إيران من التقرير بمعزل عن سياقه بـ«الأمر المضلل»، مبيناً أن نجاح القوات المسلحة القطرية في اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية لا ينتقص من خطورة تلك الاعتداءات ولا يعفي مطلقيها من المسؤولية.



وأعربت قطر عن أسفها لوصف اعتداء رأس لفان بأنه «مزعوم»، رغم توثيقه رسمياً في رسالة دولة قطر إلى مجلس الأمن رقم (S/2026/207)، مؤكدة أن المنشآت المستهدفة تمثل من مقدرات الشعب القطري وجزءاً أساسياً من منظومة أمن الطاقة العالمي.



وأكدت الدوحة أن قطر ليست طرفاً في الصراع، وأنه لا يمكن تبرير الاعتداء على أراضيها وبنيتها التحتية المدنية وتعريض سكانها للخطر، أو الأعمال المزعزعة للاستقرار في مضيق هرمز، باعتبارها «ردوداً مشروعة»، مبيناً إن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وإن أي اقتباس أو تأويل انتقائي لن يغير من حقيقتها.



وشدد الانصاري بالقول: «انطلاقاً من موقف قطر الثابت بأن الحوار والوسائل السلمية تظل السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات، ستواصل مساعيها الدبلوماسية وجهودها الحثيثة الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».