في لقاء تلفزيوني حبس أنفاس المتابعين وشكل صدمة واسعة في الوسط الفني، خاضت الفنانة السورية سوزان نجم الدين تجربة مكاشفة غير مسبوقة مع الإعلامي عمرو الليثي، نزعت فيها رداء الشهرة والبريق لتكشف عن كوابيس ومآسٍ إنسانية عاشتها خلف الكاميرات.

ورغم أن الفنانة السورية أثارت تعاطفاً جارفاً وهي تروي حسرتها على حرمانها القسري من رؤية أبنائها لمدة 5 سنوات كاملة بعيداً عن أحضانها، إلا أن المفاجأة الأكثر دراماتيكية وصدمة للجمهور تمثلت في حديثها عن كواليس تفكيرها في إنهاء حياتها.

الدافع الحقيقي خلف هذه اللحظة المرعبة لم يكن مجرد وجع الأمومة، بل اعترفت الفنانة بدخولها في مرحلة نفسية شديدة السواد عقب الرحيل المفاجئ لزوجها سراج الأتاسي، وما خلفه من فراغ قاتل وفقدان للسند، إلى جانب الضغوط المتراكمة التي جعلتها تتهاوى تحت ثقل الحياة. ورغم هذه الآلام، فتحت سوزان نجم الدين باب الأمل مجدداً، مشيرة إلى أنها قد تفكر في الزواج إذا ما التقت بالشخص الاستثنائي الذي يعيد لها الاستقرار والأمان.