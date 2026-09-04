سادت حالة من القلق الشديد داخل الوسط الفني والجمهور المصري، عقب تداول أنباء حول تعرض الفنانة هالة فاخر لأزمة قلبية حادة ونقلها إلى المستشفى بشكل عاجل، وسط تكتم حول تطورات وضعها الصحي.

وأمام التكهنات والشائعات، خرجت نجمة "بوجي وطمطم" عن صمتها لتكشف الحقيقة لمحبّيها، إذ نفت تماماً تعرضها لأي أزمة قلبية، معلنة أنها عانت من نزلة برد شديدة وتطورات مفاجئة أدت إلى إصابتها بضيق حاد في التنفس وإرهاق شديد، ما استدعى نقلها فوراً إلى المستشفى لإجراء فحوصات عاجلة وتلقي الرعاية اللازمة.

وطمأنت هالة فاخر جمهورها بتأكيد مغادرتها المستشفى في اليوم نفسه وعودتها إلى بيتها بعد استقرار حالتها الصحية، لتنهي بذلك حالة القلق التي خيمت على عشاق مسيرتها الفنية الطويلة التي امتدت لعقود.