تفقّد نائب أمير منطقة جازان الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، مشروع تطوير مطل محافظة العارضة، واطّلع على سير الأعمال ومراحل التنفيذ.

واستمع خلال الجولة إلى شرحٍ من أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني عن مكونات المشروع وخطط تطويره، ونسب الإنجاز، والأعمال المنفذة والجارية، بما يسهم في استثمار المقومات الطبيعية والسياحية التي تتميز بها المحافظة.

وشدّد نائب أمير منطقة جازان على أهمية العناية بتطوير الحدائق والمنتزهات، بما يعززمن جاذبية الموقع، ورفع جودة الخدمات بالمرافق العامة، وفق أعلى معايير الجودة، بما يعزز جودة الحياة، ويحسّن المشهد الحضري، ويوفر بيئة سياحية وترفيهية جاذبة لسكان المحافظة وزوارها.