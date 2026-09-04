وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة أسلحة جديدة للسعودية، تشمل بيع مجموعات توجيه للقنابل الذكية وذخائر بقيمة 5 مليارات دولار، إلى جانب محركات رئيسية لدبابات «أبرامز» بقيمة 750 مليون دولار.

وتأتي الموافقة الجديدة امتداداً لصفقات عسكرية بين الرياض وواشنطن، في إطار تعزيز قدرات القوات المسلحة السعودية وتحديث منظوماتها الدفاعية والتسليحية.

ذخائر وقنابل ذكية

وتتضمن الصفقة الأكبر مجموعات توجيه تستخدم مع القنابل والذخائر، بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار، فيما تبلغ قيمة صفقة محركات الدبابات والمعدات المرتبطة بها نحو 750 مليون دولار.

وبذلك تصل قيمة الصفقتين الجديدتين إلى نحو 5.75 مليار دولار.

130 دبابة «أبرامز»

وكانت واشنطن قد وافقت الشهر الماضي على صفقة عسكرية أخرى للسعودية بقيمة تقدر بنحو 1.15 مليار دولار، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

وتشمل الصفقة السابقة بيع أكثر من 130 دبابة قتال من طراز «أبرامز»، و20 مركبة مدرعة للاستعادة، إضافة إلى معدات أخرى مرتبطة بالقوات البرية.

صفقات تتجاوز 6.9 مليار دولار

وباحتساب الصفقتين الجديدتين مع صفقة الشهر الماضي، تصل القيمة الإجمالية للموافقات الواردة في هذه الصفقات إلى نحو 6.9 مليار دولار، تشمل ذخائر ومجموعات توجيه ومحركات دبابات ودبابات «أبرامز» ومركبات مدرعة ومعدات عسكرية أخرى