تغلب فريق الأهلي على ضيفه الرياض بخماسية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).



وافتتح فريق الأهلي نتيجة المواجهة عن طريق لاعبه إيفان توني من ركلة جزاء عند الدقيقة 16، قبل أن يُعزز زميله إدوارد سبيرتسيان النتيجة عند الدقيقة 43، في حين أضاف فرانسيسكو ترينكاو الهدف الثالث لصالح فريقه عند الدقيقة 45+2، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.



وفي الشوط الثاني نجح الأهلي بتسجيل الهدف الرابع من ركلة جزاء نفذها إيفان توني عند الدقيقة 61، قبل أن يضيف زميله نايف مسعود الهدف الخامس عند الدقيقة 87.



وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط بالمركز السابع مؤقتًا، فيما بقي الرياض عند النقطة 4 بالمركز الثاني عشر.