استهل الزمالك المصري مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على بطل جيبوتي إيه إس بورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم (الجمعة) على استاد القاهرة في ذهاب الدور التمهيدي الأول.

شحاتة يفتتح التسجيل

افتتح الزمالك التسجيل في الدقيقة السادسة، بعدما استلم الأنغولي شيكو بانزا الكرة في الجانب الأيسر، ثم توغل داخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية قابلها محمد شحاتة بتسديدة قوية في الشباك.

بانزا يُضاعف التقدم

وواصل شيكو بانزا تألقه بإضافة الهدف الثاني للفارس الأبيض من ضربة رأسية، عقب ركلة ركنية من الجبهة اليمنى نفذها أحمد عبد الرحيم (إيشو) داخل منطقة الجزاء.

بورت يُقلص الفارق

وقلص اللاعب مهدي حسين الفارق لفريق بورت في الدقيقة 82، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد خطأ فادح من دفاع الزمالك في الخروج بالكرة.

موعد مباراة الإياب

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك وبورت الجيبوتي يوم 12 سبتمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.