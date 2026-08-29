تغلب الأهلي على نظيره زد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم (الجمعة) على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بن شرقي يفتتح التسجيل

افتتح المغربي أشرف بن شرقي التسجيل في الدقيقة 21، بعدما استلم تمريرة داخل منطقة الجزاء، ثم سدد كرة أرضية على يسار حارس زد استقرت في الشباك.

طاهر يُضاعف التقدم

وضاعف طاهر محمد طاهر تقدم الأهلي بهدف ثانٍ بتسديدة قريبة من خط المرمى، بعد ضغط أحمر داخل منطقة جزاء زد.

الأهلي يصعد للوصافة

بهذه النتيجة، يصعد الأهلي إلى وصافة ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، متأخراً بفارق الأهداف عن بيراميدز متصدر الجدول، بينما تجمد رصيد زد عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.