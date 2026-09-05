ارتفعت أسعار النفط عند التسوية، اليوم (السبت)، لتختتم الأسبوع على مكاسب قوية، في ظل تجدد تبادل الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران خلال الشهر السابع من الصراع بين الجانبين.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتاً، بما يعادل 0.8%، لتسجل عند التسوية 92.68 دولار للبرميل.

كما أنهت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي التعاملات مرتفعة 18 سنتاً، أو بنسبة 0.20%، لتصل إلى 91.48 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفع خام برنت بنسبة 7.6%، فيما سجل الخام الأمريكي مكاسب بنحو 10%، مع استمرار تأثر مسارات إمدادات النفط في منطقة الشرق الأوسط بالحرب.