سجلت بلجيكا 2935 حالة وفاة إضافية مقارنة بما يُسجّل عادة، خلال موجات الحر الثلاث التي ضربت البلاد بين منتصف يونيو ومنتصف أغسطس، بحسب تقرير محدّث أصدره الخميس المعهد الوطني للصحة العامة «ساينسانو».

يتضمن التقرير معدلات متعلقة بموجة الحر الأخيرة التي ضربت البلاد، إذ بلغت نسبة الوفيات الزائدة عن المعدل الاعتيادي 7%، حيث يمثل ذلك 365 حالة وفاة إضافية، تُضاف إلى 2570 حالة وفاة أُعلن عنها قبل أسبوعين لموجتي حر في يونيو ويوليو.

ووزّع «ساينسانو» الأرقام بحسب المناطق، إذ تُشير السلطات إلى أن هذه الوفيات يُعنى بها بشكل أساسي «الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 85 عامًا في فلاندر وبروكسل» و«الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 85 عامًا فأكثر في والونيا».