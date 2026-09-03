يعيش نادي أبها بداية كارثية في دوري روشن، بنقطة وحيدة من أربع جولات وضعته في المركز قبل الأخير، وسط غضب جماهيري واسع رصدته «عكاظ» قبل مواجهة الاتفاق غداً (الجمعة) في تمام السابعة مساءً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها، التي تقام بين أرضه و جماهيره، حيث ينظر لها الأبهاويون على أنها طوق النجاة وفرصة الفوز الأول، لا مجرد مباراة عادية.



الجماهير: الوضع لا يُحتمل



يقول سلطان مسلط أحد جماهير النادي: «البداية غير مرضية إطلاقاً، مباراة الاتفاق يجب أن تُستثمر بكل تفاصيلها، ملعبنا وجمهورنا، الفوز فقط هو من سيعيد الفريق، أي نتيجة أخرى غير مقبولة وعلى الإدارة التحرك فوراً».



ويذهب محمد القاضي إلى أبعد من ذلك قائلاً: «ما يحدث عشوائية واضحة وكوارث دفاعية، هناك خلل فني كبير، وحتى المهاجم باتشواي لم يقدم ما يشفع له. النتائج هي من تجلب الجماهير والاستقرار، وما نراه الآن لا يبشر».



إدارة أبها: نقيّم المرحلة والقادم أفضل



رداً على موجة الغضب، قال مدير المركز الإعلامي بنادي أبها الوليد الواقدي لـ«عكاظ»: «نتفق أن النتائج ليست في مستوى طموحنا، والإدارة تعمل بشكل يومي على تقييم المرحلة وتصحيح الأخطاء، ثقتنا كبيرة بأن القادم سيكون أجمل ويليق بجماهير أبها».



وأضاف: «كل الملفات الفنية الخاصة بالمدرب واللاعبين تحت المتابعة الدقيقة، وأي قرار رسمي سيعلن عبر قنوات النادي».