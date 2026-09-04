في صيحة صادمة أثارت موجة من الاستغراب والذهول، اجتاح منصة «تيك توك» ترند غريب ومثير للجدل يحمل اسم «لا للرموش»، بعدما بدأ عدد من الشباب والرجال في حلاقة رموشهم بالكامل وتوثيق ذلك بالفيديو.

السر وراء هذه الظاهرة الغريبة يكمن في اعتقاد أصحابها أن الرموش تعطي الوجه ملامح أنثوية ناعمة، وأن التخلص منها يحول نظرة العينين إلى إطلالة أكثر حدة وذكورية.

ورغم الانتشار المتزايد للمقاطع، خرج أطباء وجراحو العيون بتحذيرات شديدة اللهجة من خطورة هذه التجربة، مؤكدين أن الرموش ليست مجرد مظهر جمالي، بل هي الخط الدفاعي الأول للعين لحمايتها من الأتربة والجسيمات الحادة والميكروبات. وحذر المختصون من أن الانسياق وراء هذه الصيحات المجنونة قد يتسبب في أضرار صحية ومشكلات دائمة في الرؤية لدى هؤلاء الباحثين عن «الرجولة المزعومة».