في تحول دراماتيكي يعيد رسم خريطة أولويات الشباب، فجّرت دراسة حديثة لشركة «تيمب كوفر» البريطانية مفاجأة لسوق السيارات العالمي: فالجيل «زد» (Gen Z) بات يفضل إنفاق أمواله على كوب قهوة أو رحلة سفر بدلاً من تحمل عبء شراء وامتلاك سيارة. الاستطلاع الذي شمل 1000 شاب تراوحت أعمارهم بين 18 و29 عاماً، كشف تراجعاً غير مسبوق في شغف القيادة، إذ أقرّ 27% فقط برغبتهم في شراء سيارة خلال السنوات الثلاث القادمة.

وفي مقابل هذا الإعراض، يتجه الشباب لضخ ميزانياتهم في أسلوب حياة يعتمد على تجارب الاستمتاع السريعة، إذ يفضل قطاع عريض منهم توجيه الأموال نحو السفر والتنقل، والعناية الشخصية (27%)، والمطاعم والوجبات الجاهزة (23%)، إلى جانب شراء الهواتف الذكية الحديثة (19%)، وحتى الأكواب اليومية من القهوة واللاتيه المثلج (11%).

لكن الصدمة الأكبر لشركات السيارات تمثلت في النظرة الذهنية للمركبات، حيث اعتبر 12% من المشاركين أن شراء سيارة هو مجرد «نفقة غير ضرورية»، بينما يتعامل معها 47% بالطريقة نفسها التي ينظرون بها لأجهزة منزلية بسيطة مثل المكانس الكهربائية. ويرى الباحثون أن الجيل Z أصبح يرفض ديون الملكية، مفضلاً الحرية والمرونة المتمثلة في طلب المركبات عند الحاجة فقط، وتوفير المال لمتعة السفر ورشفة القهوة اليومية.