تحول هدوء صلاة الجمعة في محافظة المنيا بمصر إلى كابوس مرعب وحالة من الذهول الصادم، إثر حادثة أليمة هزّت شارع المؤسسة بعزبة شاهين، عقب انهيار مفاجئ لعقار مأهول بالسكان مكون من أربعة طوابق وسقوطه كاملاً فوق رؤوس قاطنيه.

الدوي المروع الذي أحدثه الانهيار دفع الأهالي للخروج من المساجد والهرولة نحو موقع الفاجعة، ليجدوا المبنى قد تحول في لحظات إلى كومة ضخمة من الركام. وبحسب الجهات المصرية الرسمية، أسفرت عمليات البحث الأولية عن انتشال جثة سيدة مسنة، إلى جانب إنقاذ ابنتها التي تعمل «طبيبة» ونقلهما فوراً إلى المستشفى وسط حالة من الصدمة بين الجيران.

لكن الأحداث أخذت منحنى أكثر دراماتيكية ورعباً، حين أكد شهود عيان سماع صرخات واستغاثات خافتة ينبعث صداها من أسفل الركام لثلاثة مصابين عقب مرور ساعة كاملة على الانهيار! وتسابق قوات الحماية المدنية والإسعاف الزمن في موقع الحادثة لرفع الأنقاض بأسلوب يدوي وحذر، وسط حبس للأنفاس وترقب لخروج المحاصرين أحياء من تحت الركام.