تعيش الفنانة المصرية هبة مجدي مرحلة جديدة في رحلة علاجها مع مرض السرطان، بعدما كشفت الفنانة المصرية فاطمة الكاشف عن بدء تعافيها وتحسن حالتها الصحية، وسط دعوات جمهورها ومحبيها.

تطورات حالتها الصحية

وكشفت فاطمة الكاشف عن التطورات الجديدة في حالة هبة مجدي من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعربت خلاله عن سعادتها بتحسن صديقتها، كما وجهت الشكر لكل من ساندها بالدعاء طوال الفترة الماضية.

وكتبت فاطمة الكاشف: «الحمد لله، بفضل الله ودعواتكم الصادقة، بدأت حبيبتي وصديقتي الغالية المحترمة رحلة التعافي والشفاء، وربنا يتمم الشفاء العاجل على خير يا رب العالمين. بحبك يا أجمل هبة في الدنيا».

وتفاعل محبو هبة مجدي مع رسالة فاطمة الكاشف، معبرين عن سعادتهم بالخبر، ومتمنين لها استكمال رحلة العلاج والشفاء والعودة إلى نشاطها الفني خلال الفترة القادمة.

بداية رحلة العلاج

وكانت هبة مجدي قد بدأت رحلة العلاج عقب اكتشاف إصابتها بمرض السرطان في سبتمبر 2025، قبل أن تخضع منذ أكتوبر من العام نفسه لبرنامج علاجي مكثف، مع حرصها على إبقاء تفاصيل حالتها الصحية بعيدة عن الأضواء.

أول ظهور

وعادت هبة مجدي إلى الظهور بعد فترة من الغياب، من خلال مشاركتها في احتفالية المولد النبوي الشريف التي نظمتها وزارة الأوقاف بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشاركت الفنانة المصرية في الاحتفالية بأداء أغنية «في حب سيدنا النبي»، في ظهور حظي باهتمام جمهورها، خاصة بعد فترة العلاج التي مرت بها، وحرص محبوها على الاطمئنان عليها.