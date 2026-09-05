أجلت السلطات الصينية 599 ألف شخص من المناطق البرية والبحرية المعرضة للخطر في مقاطعة فوجيان شرقي البلاد، حتى مساء أمس، جراء موجة الأمطار الغزيرة المستمرة خلال الأيام الماضية.

وذكر مقر مكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف بالمقاطعة -وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"- أن عدة مديريات في مقاطعة فوجيان خصصت بشكل عاجل مبلغ 210 ملايين يوان (ما يعادل نحو 31 مليون دولار أمريكي) لعمليات الإنقاذ الطارئ، والإغاثة، والتعافي من آثار الكوارث في المناطق الأكثر تضررًا.

وفي السياق ذاته، قام المقر بتفعيل الاستجابة للطوارئ لمكافحة الفيضانات عند المستوى الثالث (وهو ثالث أعلى مستوى استجابة)، مع الإبقاء على استجابة الطوارئ من المستوى الرابع لمواجهة الأعاصير.

يُذكر أن إعصار "ساوديل" -وهو الإعصار الثامن عشر لعام 2026- قد وصل إلى اليابسة للمرة الثالثة في محافظة تشانغبو التابعة لمدينة تشانغتشو بمقاطعة فوجيان صباح (الخميس) الماضي، مما أدى إلى إجلاء عشرات الآلاف وسط تحذيرات رسمية من هبوب رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة.