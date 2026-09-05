أجلت السلطات الصينية 599 ألف شخص من المناطق البرية والبحرية المعرضة للخطر في مقاطعة فوجيان شرقي البلاد، حتى مساء أمس، جراء موجة الأمطار الغزيرة المستمرة خلال الأيام الماضية.
وذكر مقر مكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف بالمقاطعة -وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"- أن عدة مديريات في مقاطعة فوجيان خصصت بشكل عاجل مبلغ 210 ملايين يوان (ما يعادل نحو 31 مليون دولار أمريكي) لعمليات الإنقاذ الطارئ، والإغاثة، والتعافي من آثار الكوارث في المناطق الأكثر تضررًا.
وفي السياق ذاته، قام المقر بتفعيل الاستجابة للطوارئ لمكافحة الفيضانات عند المستوى الثالث (وهو ثالث أعلى مستوى استجابة)، مع الإبقاء على استجابة الطوارئ من المستوى الرابع لمواجهة الأعاصير.
يُذكر أن إعصار "ساوديل" -وهو الإعصار الثامن عشر لعام 2026- قد وصل إلى اليابسة للمرة الثالثة في محافظة تشانغبو التابعة لمدينة تشانغتشو بمقاطعة فوجيان صباح (الخميس) الماضي، مما أدى إلى إجلاء عشرات الآلاف وسط تحذيرات رسمية من هبوب رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة.
الصين تُجلي 599 ألف شخص في فوجيان بسبب العواصف والأمطار الغزيرة
أجلت السلطات الصينية 599 ألف شخص من المناطق البرية والبحرية المعرضة للخطر في مقاطعة فوجيان شرقي البلاد، حتى مساء أمس، جراء موجة الأمطار الغزيرة المستمرة خلال الأيام الماضية.
The Chinese authorities have evacuated 599,000 people from the at-risk land and maritime areas in Fujian Province in eastern China, as of last night, due to a wave of heavy rainfall that has persisted over the past few days.
The provincial flood control and drought relief headquarters reported - according to the Xinhua News Agency - that several districts in Fujian Province have urgently allocated 210 million yuan (approximately 31 million US dollars) for emergency rescue operations, relief efforts, and recovery from the impacts of disasters in the most affected areas.
In this context, the headquarters activated the third-level emergency response for flood control (which is the third highest level of response), while maintaining the fourth-level emergency response to address hurricanes.
It is worth mentioning that Typhoon "Saudel" - the eighteenth typhoon of 2026 - made landfall for the third time in Changbo County, part of the city of Changzhou in Fujian Province, last Thursday morning, leading to the evacuation of tens of thousands amid official warnings of strong winds and heavy rainfall.