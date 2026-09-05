هل تخيلت يوماً أن الكثبان الرملية الممتدة والجبال الجافة في قلب الصحراء، كانت قبل ملايين السنين بؤرة حية لأشرس المفترسات البحرية التي جابت كوكب الأرض؟ هذا ليس مشهداً من فيلم خيال علمي، بل واقع كشفته البعثات الاستكشافية بين أحضان «هضبة أبو طرطور» بالصحراء الغربية في مصر. فقد نجح فريق بحثي من جامعة القاهرة في تفكيك لغز تاريخي مذهل عقب العثور على تجمع نادر لأدوات الصيد الطبيعية: أسنان متحجرة تعود إلى 7 أنواع مختلفة من أسماك القرش!

وتعود جذور القصة إلى حقبة العصر الطباشيري (قبل نحو 100 مليون عام)، حين كانت درجات الحرارة العالمية في ذروتها ومستويات البحار تغمر أجزاء شاسعة من المنطقة. وفي قلب الصخور الرسوبية، عثر العلماء على 14 سناً إضافية كشفت وجود كائنات لم يُسجل وجودها في أفريقيا من قبل، وعلى رأسها أسطورة «قرش العفريت» (Scapanorhynchus raphiodon) المرعب الذي كان يتربص بفرائسه في تلك المياه الضحلة.

ولم تكن المنطقة مجرد ممر عابر، بل كانت نظاماً بيئياً بحرياً يعج بالأسماك والمغذيات، مما جعلها بيئة مثالية لاجتماع هذه الأنواع المفترسة التي كانت تجلس على عرش السلسلة الغذائية.

ويدور السؤال الذي يثير دهشة العلماء: هل عاشت هذه القروش السبعة جنباً إلى جنب في ذات اللحظة، أم أن الصخور حفظت أسرارها على مر أزمنة مختلفة؟ إلا أن مواصلة عمليات التنقيب تؤكد أن ما خفي تحت صخور الصحراء أكبر بكثير، فكل سن تُكتشف، تعيد كتابة التاريخ لتثبت أن تحت هذه الرمال الذهبية كان يربض بحر عظيم لا يرحم.