من أروقة الفلسفة في واشنطن إلى أخطر الغرف المغلقة في تاريخ الشرق الأوسط الحديث، يقف الفنان الأمريكي ذو الأصول الفلسطينية وليد زعيتر أمام تحدٍّ درامي هو الأشرس في مشواره الفني، حيث يخلع قناع التمثيل ليتلبس شخصية الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في العمل العالمي المرتقب «الهدف» (High Value Target).

العمل الذي يترقبه الملايين لا يعيد سرد السيرة الذاتية التقليدية، بل يغوص مباشرة في كواليس الأيام الملتهبة التي تلت القبض على صدام في ديسمبر 2003. ويرصد المسلسل تفاصيل المواجهات النفسية المظلمة داخل زنزانة الاستجواب، والتناقض الصارخ بين كبرياء الرئاسة المفقود ومرارة الاحتجاز لدى القوات الأمريكية.

تكمن قوة هذا المسلسل في استناده المباشر إلى كتاب «استجواب الرئيس» للكاتب جون نيكسون، وهو المحلل الشهير في وكالة الاستخبارات المركزية الـ CIA الذي تولى بالفعل التحقيق الميداني مع صدام عقب اعتقاله، لينقل الحوارات الحقيقية والتفاصيل الدقيقة كما حدثت خلف الأبواب المغلقة دون رتوش.

ويضم المسلسل طاقماً عالمياً، حيث تجسد الفنانة دانييل لويس شخصية مستشارة الأمن القومي السابقة كوندوليزا رايس، وتولى كتابة سيناريو العمل وإخراجه ليزلي جريف، وبمشاركة إنتاجية من «أروما ستوديوز» للمنتج تامر مرتضى بالتنفيذ داخل مصر.

ولم يكن اختيار وليد زعيتر محض مصادفة؛ فالرجل الذي ترشح سابقاً للأوسكار عن فيلم «عمر»، ووقف أمام كبار نجوم هوليوود مثل ميريل ستريب وجيرارد بتلر ومورجان فريمان، يملك الخلفية الصارمة والخبرة التي تجعله يختبر أصعب تجربة أداء جسدت شخصية مثيرة للجدل كصدام حسين.

وينطلق العرض الأربعاء القادم في 8 حلقات بالتزامن عالمياً عبر منصات HBO Max وTNT، وفي الشرق الأوسط عبر منصة WATCH IT، ليضع المتابع وجهاً لوجه أمام أسرار الحاكم الذي هز العراق.