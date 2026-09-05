توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت هبوط أسعار النفط لما يصل إلى 40 دولاراً للبرميل بعد انتهاء الصراع مع إيران، وهو ما قد ينعكس بدوره على عوائد السندات التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في سنوات.



وقال بيسنت في مقابلة مع ستيف بانون بثت اليوم (الجمعة)، إن سوق النفط قد تشهد فائضاً كبيراً بعد انتهاء الصراع، مع دخول كميات جديدة إلى السوق، متوقعاً أن يتراوح سعر الخام بين 40 و50 دولاراً للبرميل.



وأنهى خام برنت تداولات اليوم فوق 96 دولاراً للبرميل، وتجاوز خام نايمكس الأمريكي 91 دولاراً، وذلك في أعقاب الضربات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران في وقت سابق من الأسبوع.



وأشار بيسنت إلى الارتباط القوي بين أسعار النفط وعوائد السندات السيادية، قائلاً إن تكاليف الاقتراض سجلت أعلى درجة ارتباط على الإطلاق بالذهب الأسود.



وفي سياق متصل، قلل بيسنت من أهمية مقترح صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر من نوعه في العالم، لتقليص حيازاته من سندات الخزانة، قائلاً إنه يسعى فقط إلى تحسين أرباحه من خلال الاستثمار في أصول أمريكية أخرى.