توسّع «غوغل» حضور مساعدها الذكي «Gemini» داخل خدماتها، بعدما بدأت دمج وكيلها الشخصي «Gemini Spark» مع «Google Photos»، في خطوة تمنح المستخدم أدوات أوسع لإدارة مكتبة الصور وتنفيذ عدد من المهام عبر أوامر مباشرة بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب التفاصيل المعلنة، يستطيع المستخدم مطالبة «Gemini Spark» بتنظيم الصور وتحريرها وإنشاء ألبومات مشتركة، بدلاً من تنفيذ هذه الخطوات يدوياً داخل التطبيق، في توجه يجعل المساعد الذكي أكثر قدرة على التعامل مع المحتوى الشخصي وتنفيذ المهام نيابة عن المستخدم.

وتمتد الإمكانات إلى الربط بين محتوى الصور وخدمات أخرى؛ إذ يمكن للمساعد، على سبيل المثال، التعامل مع صورة تتضمن إعلاناً عن حفل وتحويل المعلومات الظاهرة فيها إلى موعد في التقويم، بما يقلص الخطوات المطلوبة للانتقال بين التطبيقات.

ومن المقرر، أن تبدأ «غوغل» طرح هذه الإمكانات خلال الأسابيع القدمة لمشتركي «Gemini AI Pro» و«Ultra» المؤهلين في الولايات المتحدة، على أن تتوافر في البداية باللغة الإنجليزية.

وتعكس الخطوة توجهاً متسارعاً نحو تحويل «Gemini» من مساعد يجيب عن الأسئلة إلى وكيل رقمي قادر على تنفيذ مهام فعلية داخل منظومة خدمات «غوغل».