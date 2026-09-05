قُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وأصيب العشرات، إثر انفجار وقع داخل منشأة عسكرية في مدينة فياتشا غربي بوليفيا، بحسب حصيلة أولية أعلنتها السلطات المحلية.

وذكرت وكالة «رويترز» أن الانفجار وقع داخل ثكنة عسكرية على بُعد نحو 30 كيلومتراً من العاصمة لاباز، في منطقة مخصصة لتخزين مواد وألعاب نارية تابعة لوزارة الدفاع البوليفية.

وقالت مديرة الصحة في فياتشا ريتا نبراسكا إن عدد الضحايا يُقدّر مبدئياً بما بين 10 و15 قتيلاً، فيما بلغ عدد المصابين 62 شخصاً، نُقل عدد منهم إلى مستشفيات في لاباز لتلقي العلاج.

وأفادت السلطات بأن قوة الانفجار تسببت في أضرار بالمنازل المحيطة بالمنشأة وتحطم نوافذ عدد منها، فيما دفعت فرق الإسعاف والإطفاء إلى موقع الحادثة للتعامل مع تداعياتها.

ولا تزال أسباب الانفجار قيد التحقيق، في وقت حذرت فيه السلطات السكان من الاقتراب من موقع الحادثة بسبب استمرار وجود مصدر حرارة قد يؤدي إلى انفجار آخر، مطالبة بالبقاء على مسافة آمنة من المنطقة.