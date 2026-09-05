أعلن الجيش الأمريكي إسقاط أكثر من 300 طائرة مسيّرة أطلقتها عصابات مخدرات على امتداد الحدود الأمريكية مع المكسيك منذ بداية العام الحالي.

وقالت القيادة الشمالية الأمريكية «يو إس نورثكوم»، المسؤولة عن الولايات المتحدة والدول المجاورة، إن عصابات المخدرات تقف وراء إطلاق هذه الطائرات، مشيرة إلى إسقاط نحو 100 مسيّرة خلال الشهر الماضي وحده، من دون الكشف عن الجانب من الحدود الذي جرى فيه إسقاطها.

وأوضحت القيادة أن منظمات إجرامية استخدمت الطائرات المسيّرة في دعم أنشطة غير قانونية عبر الحدود، من بينها عمليات التهريب ومراقبة تحركات عناصر إنفاذ القانون والجنود.

وفي السياق ذاته، قال وزير الدفاع المكسيكي ريكاردو تريفييا إن هذه الطائرات استُخدمت بشكل رئيسي من جانب مهربي المهاجرين لرصد المواقع على امتداد الحدود التي لا تشهد وجوداً للسلطات.

وكان مكتب المدعي العام في مدينة تيخوانا المكسيكية، القريبة من الحدود الأمريكية، قد تعرض في أكتوبر الماضي لهجوم بطائرة مسيّرة محملة بالمتفجرات، من دون تسجيل خسائر بشرية.