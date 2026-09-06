أبدى مدرب الاتحاد فيسينغ سعادته بفوز فريقه على النصر بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، مؤكداً أن وجود جمهور العميد دفعه للبحث عن الانتصار فقط.



وقال فيسينغ في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: «شكراً جماهير الاتحاد على الدعم الذي قدمتموه في المدرج، والذي ساهم بشكل كبير في الفوز والخروج بالنقاط الثلاث أمام فريق منافس على لقب الدوري».



وأضاف: «الفريق تطور كثيراً وما زلنا نطمح للأفضل، الشيء المميز اليوم هو قتالية اللاعبين، بمن فيهم الكولومبي ريوس، الذي رغم مشاركته بتدريب واحد، إلا أنه قدم مستوى فنياً مميزاً».