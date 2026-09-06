حقّق فريق أتلتيك بلباو فوزاً عريضاً على ضيفه أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء (السبت)، على ملعب «سان ماميس»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني «لا ليغا».

عودة ألفاريز

شهدت المباراة عودة المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز للمشاركة مع أتلتيكو مدريد بعد إغلاق ملف انتقاله إلى برشلونة، إذ شارك بديلاً في الشوط الثاني.

أهداف المباراة

افتتح نيكو ويليامز التسجيل لأتلتيك بلباو في الدقيقة 46، ثم ضاعف روبر نافارو تقدّم أصحاب الأرض بعدها بدقيقتين فقط، قبل أن يُسجل أوهيان سانسيت الهدف الثالث في الدقيقة 90.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، تجمّد رصيد أتلتيكو مدريد عند 7 نقاط في المركز السابع بجدول ترتيب الليغا، بينما رفع أتلتيك بلباو رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثامن.